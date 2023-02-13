Госагентство занятости Азербайджана привлекло к профподготовке еще 632 человека

БАКУ /Trend/ - Государственное агентство занятости привлекло к профессиональной подготовке еще 632 человека.

Как сообщили в понедельник Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, из них 370 человек прошли профессиональные курсы в центрах профессиональной подготовки Агентства в Баку, Гяндже и Гейчае, а 262-в частных учебных заведениях. Курсы включают обучение профессии портного, специалиста по технической поддержке IT, контролера-казначея, бухгалтера, ковровщика, специалиста по персоналу, наладчика электрических аппаратов и устройств.

В ходе курса ведется теоретическое и практическое обучение, лицам успешно окончившим курсы будет оказана поддержка в трудоустройстве.

(Перевод: Фидан Мустафаева)