Минфин Азербайджана обратился в СГБ в связи с проверками в двух организациях

БАКУ /Trend/ - Министерство финансов Азербайджана обратилось в Службу государственной безопасности (СГБ) в связи с проверками в двух организациях.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве, Центральным аппаратом Службы государственного финансового контроля и ее региональными финансовыми инспекциями было обеспечено возмещение в государственный бюджет 1747,7 маната из необоснованных и лишних платежей на сумму 5 081,100 тыс. манатов, выявленных в ходе проверок, проведенных в соответствии с планами работы в 2022 году, в 71 организации. В СГБ Азербайджана направлены материалы проверок для правовой оценки в связи с выявленными в двух организациях необоснованными и лишними платежами на сумму 2811,4 тыс. манатов.

(Перевод: Фидан Мустафаева)