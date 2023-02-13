Спасатели МЧС Азербайджана устанавливают палатки для пострадавших в зоне землетрясения в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, по поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева для оказания поддержки в ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турецкой Республике, министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) доставило в братскую страну большое количество палаток для размещения пострадавших от землетрясения.

Об этом сообщили Trend в понедельник в МЧС.

Согласно информации, спасатели МЧС занимаются установкой палаток в Кахраманмараше, серьезно пострадавшем от стихийного бедствия.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 643 человек.