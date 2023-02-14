Азербайджанские спасатели в Турции извлекли из-под завалов и спасли двух братьев (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Спасатели МЧС Азербайджана спасли выживших братьев, которые провели под завалами 198 часов.

Как сообщили во вторник Trend в МЧС Азербайджана, в результате сложной спасательной операции, проведенной азербайджанскими спасателями совместно с коллегами из Турции и Беларуси, в Кахраманмараше были спасены из-под обломков 17-летний Мухаммед Энес и 21-летний Абдулбаки.

В результате поисково-спасательных операций, проведенных на территории Кахраманмарашского района, серьезно пострадавшего от землетрясения, азербайджанскими спасателями извлечены из-под завалов живыми 53 человека, переданы в соответствующие органы тела 655 погибших.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)