Заместитель главврача Центрального Таможенного Госпиталя Бахтияр Мусаев в рубрике «Знакомьтесь с нашими врачами!»

В рубрике «Знакомьтесь с нашими врачами!» представляем Вам заместителя главврача по лечебным вопросам Центрального Таможенного Госпиталя, временно исполняющего обязанности главного врача, кандидата медицинских наук, высококвалифицированного общего хирурга доктора Бахтияра Мусаева.

Др. БАХТИЯР МУСАЕВ является одним из первых врачей в Азербайджане, проводящих эндоскопические операции. С 1982 г. он с выполняет диагностические лапароскопические вмешательства, а с середины 90-х гг. - эндоскопические хирургические вмешательства. Являясь одним из пионеров в области пункции печени и чрескожных внутренних вмешательствах на печени на территории бывшего Советского Союза, начиная с 1984 года стал выполнять эти операции впервые в нашей стране.

Доктор Бахтияр Мусаев, как опытный специалист в области общей хирургии и гастроэнтерологии, в том числе заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы, пищевода, желудка, тонкой и толстой кишки, селезенки, выполняет все виды открытых и лапароскопические операции на органах брюшной полости.

Следует отметить, что доктор Бахтияр Мусаев в 1982 году окончил лечебно-профилактический факультет Азербайджанского Медицинского Университета, а в 1982-1983 годах прошел интернатуру по хирургии в Бакинской Клинической Больнице №5. В 2012 и 2017 годах прошел курс повышения квалификации по общей хирургии. В 1990 году защитил кандидатскую, а в 2000 году – докторскую диссертацию в Москве.

В 1984-1989 годах д-р Бахтияр работал младшим, а затем старшим научным сотрудником академической группы по физиологии и хирургии билиарной системы в Научно-Исследовательском Институте Физиологии при Академии Наук Республики, возглавляемой академиком Беюккиши Агаевым. В 1989-2000 годах продолжил свою работу Научно-Исследовательском Институте Гастроэнтерологии.

При этом в 1984-2018 гг. работал хирургом в Клинической Больнице № 5, в 2000-2011 гг. начальником отделения хирургии, в 2004-2016 гг занимал пост главного врача в нескольких частных медицинских учреждениях. С 2018 г. является общим хирургом, а также заместителем главврача по лечебным вопросам в Центральном Таможенном Госпитале, а с декабря 2022 года временно исполняет обязанности главного врача Центрального Таможенного Госпиталя.

Доктор Бахтияр Мусаев – хирург, который постоянно работает над собой, следит за событиями, происходящими в мире медицины, изучает достижения медицины и строит свою работу на основе современных технологий.

Б. Мусаев за время своей работы участвовал в десятках конференций, симпозиумов и съездов, проведенных в нашей стране и за рубежом. В 2019 году участвовал в медицинской выставке «Arab-Health-2019» в Объединённых Арабских Эмиратах, в том же году в курсе усовершенствования в рамках организации работы больницы, обмена опытом и взаимного сотрудничества в области инфекционного контроля в Группе больниц Флоренс Найтингейл в городе Стамбул Турции, в практическом курс по дезинфекции, антисептике и стерилизации в городе Анталия Турции. Доктор Бахтияр является автором более 50 научных статей, 1 изобретения, 3-х эффективных предложений и 3-x методических рекомендаций.