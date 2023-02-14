В Азербайджане утвержден порядок передачи наркотических и психотропных веществ для медицинского применения (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Утвержден порядок уничтожения или передачи наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ изъятых в качестве вещественных доказательств путем изъятия их из незаконного оборота в ходе досудебного производства по уголовному преследованию для использования их в медицинских целях,.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

В соответствии с порядком, в течение 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда о передаче наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ для использования в медицинских целях до окончания производства по уголовному преследованию указанные вещества вместе с копией соответствующего решения суда и заключения эксперта о возможности использования указанных веществ в медицинских целях подлежат изъятию органом, проводящим предварительное расследование и передаче Министерству здравоохранения Азербайджана.

При передаче наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ в Министерство здравоохранения Азербайджана для использования в медицинских целях составляется протокол, ведется видеозапись. Протокол прилагается к материалам, относящимся к уголовному преследованию, вместе с соответствующим носителем информации, на котором отражена видеозапись.

(Перевод: Фидан Мустафаева)