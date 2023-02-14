Джахид Шахбазов собрал всемирно известных врачей (ФОТО/ВИДЕО)

Конгресс Черноморского общества офтальмологов (BSOS) впервые прошел в Азербайджане. Мероприятие, посвященное 20-летию BSOS и организованное доктором Джахидом Шахбазовым при участии профессора Махмута Кашкалоглу, доктора Баха Тойгара, продолжалось два дня.

25 спикеров приняли участие в научных сессиях, конгресс стал идеальной площадкой для общения с экспертами из разных уголков мира, обмена идеями и изучения потенциала новых достижений в области медицинских технологий. Среди них были профессора из Украины, Турции, Греции, Грузии, России, Румынии, Болгарии и Молдовы, а также люди, добившиеся научных достижений в области офтальмологии.

Конгресс начался с минуты молчания в память о погибших при разрушительных землетрясениях в Турции. События в Турции спикеры затрагивали и во время своих выступлений, выражали соболезнования, на мероприятии были показаны соответствующие видеоролики.

Галина Левицкая, академик Национальной академии медицинских наук Украины, поблагодарила представителей всех стран-участниц конгресса за поддержку, оказанную ее стране: «Я ничего не могу сделать для своей страны. Без таких научных мер я не видела бы смысла в своей жизни».

Спикеры и участники мероприятия делились своим многолетним опытом, затем они стали свидетелями операции на глазах вживую. Операции доктора Джахида Шахбазова проводились впервые в Азербайджане. Бесшовная хирургия косоглазия, современная хирургия глаукомы последнего поколения EyeWatch, телескопическая линза для пациентов с дегенерацией желтого пятна и хирургия ICL для миопии высокой степени произвели впечатление на них.

Конгресс, который приравнивается к мероприятиям, проводимым в Европе и Америке в основном раз в 3-4 года, стал новой площадкой для офтальмологов со всего мира. Был заложен фундамент совместных хирургических открытий, которые должны быть реализованы в этом году Грецией, Египтом, Грузией и Турцией. В связи с этим представители указанных стран, а также Джахид Шахбазов в ближайшие недели отправятся в Турцию, в июне в Грецию, осенью в Египет, а затем в Грузию. Джахид Шахбазов проведет семинары по глаукоме в Греции, а также обучит этой операции врачей из Европы.

По словам офтальмолога, благодаря конгрессу Турция и Грузия начали совместные научные исследования. «До конца 2023 года из Египта будут привезены новые операционные технологии для современных видов трансплантации роговицы. Также в Азербайджане можно будет реализовать самый современный вид этих операций».

BSOS создана в 2002 году как организация офтальмологов стран Черноморского региона с целью расширения общения и обмена знаниями между членами. Страны-члены: Болгария, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Турция и Украина. Азербайджан и Греция - ассоциированные члены. BSOS является членом ICO (Международный совет офтальмологов) с 2013 года. Каждый год одна из стран-участниц организует конгресс. Конгрессы проводятся с международным участием и стали очень успешными в продвижении миссии организации.