Азербайджан направил самолет с помощью в Турцию менее чем через 6 часов после землетрясения - Джахит Багчи

БАКУ /Trend/ - Азербайджан незамедлительно направил помощь в Турцию после землетрясения, не дожидаясь призыва о помощи к международному сообществу.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на брифинге в посольстве.

Он отметил, что не прошло и шести часов после землетрясения, как Азербайджан направил самолет с помощью в Турцию.

"В тот же день были направлены еще три самолета с гуманитарной помощью. Сердца наших азербайджанских братьев бьются в унисон с нашими сердцами. Все, кто мог чем-то помочь, приносили помощь в пункты сбора помощи в Баку", - сказал посол.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.