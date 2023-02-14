Азербайджан отправил в район землетрясения в Турции 5 624 палатки для пострадавших

БАКУ /Trend/ - На сегодня из Азербайджана в район землетрясения в Турции большегрузами и самолетами отправлены 5 624 палатки для пострадавших.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сегодня сказал посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи на брифинге в посольстве.

Он отметил, что отправлено около 25 тысяч одеял, 401 тонна медицинских принадлежностей.

"Из Азербайджана отправлено 6240 обогревателей, 737 тонн продовольствия. Всего в район землетрясения была доставлена 1541 тонна гуманитарной помощи”, - сказал посол.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.