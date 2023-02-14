В Агсу приступил к работе очередной центр KOB dostu (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организационной поддержке Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) в Агсуинском районе прошла встреча с предпринимателями.

Как сообщили Trend в KOBIA, встреча была проведена с целью изучить потребности работающих в Агсу предпринимателей в сфере построения и развития бизнеса, узнать о проблемах, с которыми они сталкиваются, информировать их о механизмах государственной поддержки, в том числе о поддержке и услугах KOBIA.

В рамках мероприятия с участием предпринимателей, действующих в Агсуинском районе, и представителей государственных структур, оказывающих услуги субъектам бизнеса, деловой общественности района был представлен KOB dostu (Друг МСБ), созданный с целью оказания поддержки предпринимателям на месте. Агсуинский KOB dostu является третьим по счету, действующим в Горно-Ширванском экономическом районе. В общей сложности сети KOB dostu в настоящее время охватывают 39 городов и районов страны.

На встрече с предпринимателями председатель правления KOBİA Орхан Мамедов отметил важность сети KOB dostu с точки зрения обеспечения поддержки субъектов бизнеса на месте. Было отмечено, что KOB dostu осуществляют деятельность в таких направлениях, как реализация предпринимательских инициатив микро, малых и средних предпринимателей, защита интересов предпринимателей, создание и развитие новых субъектов малых и средних предпринимателей (МСП), информирование предпринимателей о механизмах государственной поддержки, координация с государственными структурами. Отметив потенциал Агсуинского района для развития бизнеса, Орхан Мамедов подчеркнул поддержку KOB dostu в реализации этого экономического потенциала и пригласил предпринимателей к активному сотрудничеству.

Глава исполнительной власти Агсуинского района Ровшан Багиров отметил, что в результате успешной социально-экономической политики, проводимой в нашей стране, развиваются регионы, в Агсу появились благоприятные возможности для дальнейшего расширения предпринимательской деятельности. Было отмечено, что KOB dostu, начавший свою деятельность в Агсу, будет полезен для предпринимателей и начинающих предпринимательскую деятельность.

В рамках мероприятия были продемонстрированы фильмы о механизмах поддержки МСП, даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

Затем участники мероприятия ознакомились с офисом KOB dostu, расположенным в Агсуинском центре молодых художников. В офисе созданы необходимые условия для предоставления услуг предпринимателям. Здесь также работают "волонтеры KOB".

Затем руководство KOBİA ознакомилось с деятельностью Агсуинского агропарка. Было отмечено, что агропарк, специализирующийся на сельском хозяйстве и животноводстве, функционирует с 2018 года. В настоящее время в агропарке работают около 200 постоянных сотрудников. На территории предприятия также действует семеноводческое хозяйство. Продукция Агсуинского агропарка направлена на удовлетворение потребностей внутреннего рынка. В рамках знакомства с агропарком также состоялся обмен мнениями с предпринимателями об их потребностях и возможностях экспорта продукции.