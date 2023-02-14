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Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)

Общество Материалы 14 февраля 2023 16:13 (UTC +04:00)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Граждане Азербайджана продолжают приходить к посольству Турции в Баку, чтобы почтить память погибших в результате разрушительного землетрясения.

Как сообщает во вторник Trend, жители столицы несут цветы и венки к посольству в знак скорби по жертвам землетрясения.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 31 974 человек.

Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
Граждане Азербайджана чтят память жертв землетрясения перед посольством Турции (ФОТО)
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