Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 287 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 95, вторую - 92, три и более - 89, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 11 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 945 750. Первую дозу вакцины получили 5 403 219, вторую - 4 878 064, три и более - 3 399 041, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 426 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)