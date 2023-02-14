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Завтра совместно с Азербайджаном будет организована кампания помощи Турции - Реджеп Тайип Эрдоган

Общество Материалы 14 февраля 2023 22:31 (UTC +04:00)
Завтра совместно с Азербайджаном будет организована кампания помощи Турции - Реджеп Тайип Эрдоган

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Завтра вечером Турция и Азербайджан организуют кампанию помощи пострадавшим.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Завтра вечером Турция и Азербайджан организуют кампанию помощи под лозунгом «Турция - единое сердце». Пострадавшим от землетрясения будет передано 10 000 контейнеров с помощью, отправленных из Катара, с дополнительной помощью из других регионов страны и из-за рубежа", - добавил Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османия, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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