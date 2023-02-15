Ученый-историк НАНА и его супруга обвиняются в присвоении денежных средств (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Ученый-историк Национальной академии наук Азербайджана и его супруга обвиняются в присвоении денежных средств, выделенных на проведение исследований на освобожденных территориях.

Как сообщает в среду Trend, бывшие сотрудники Института археологии, этнографии и антропологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) ученый-историк Сабухи Гусейнов и его супруга Гюлистан Исаева обвиняются в злоупотреблении служебным положением и присвоении 92 тысяч манатов из средств, выделенных на проведение исследований на освобожденных от оккупации территориях Карабаха.

В отношении Сабухи Гусейнова и Гюлистан Алиевой возбуждено уголовное дело по статьям 179.3.2 (хищение в крупном размере) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса АР.

Материалы следствия по уголовному делу направлены на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Дело будет рассматриваться под председательством судьи Азада Меджидова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)