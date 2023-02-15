Полиэтиленовые пакеты в магазинах Азербайджана с сегодняшнего дня стали платными (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 09:59)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня выдаваемые покупателям полиэтиленовые пакеты в магазинах и торговых сетях стали платными.

Как сообщает в среду Trend, данное указание было отмечено в письме, направленном Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана в торговые сети.

Было отмечено, что в целях снижения негативного воздействия отходов полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, согласно постановлению Кабинета Министров № 25 от 2 февраля 2021 года, начиная с 15 февраля, полиэтиленовые пакеты размером 15-50 микрон, предназначенные для сбора продуктов на кассах магазинов, должны оплачиваться как отдельный товар.

Уже в торговых сетях и магазинах полиэтиленовые пакеты больших размеров продаются за 5 гяпик, а пакеты меньших размеров - за 3 гяпик.

Отметим, что Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, Государственной налоговой службой при Министерстве экономики Азербайджана, Министерством экологии и природных ресурсов АР было направлено письмо в общественное объединение "Развитие торговых сетей".

В письме отмечается, что в целях снижения негативного воздействия отходов полиэтиленовых пакетов на окружающую среду, согласно постановлению Кабинета Министров № 25 от 2 февраля 2021 года, начиная с 15 февраля, полиэтиленовые пакеты размером 15-50 микрон, предназначенные для сбора продуктов на кассах магазинов, должны оплачиваться как отдельный товар.

"В связи с этим, в целях повышения эффективности мер, направленных на решение экологических проблем, обеспечения их оперативного решения, в том числе оздоровления окружающей среды, с 15 февраля 2023 года полиэтиленовые пакеты будут предоставляться клиентам за отдельную плату", - говорится в сообщении.

(Перевод: Фидан Мустафаева)