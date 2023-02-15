Завтра в Баку будет до 6 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный северо-западный ветер временами будет усиливаться.

Как сообщили в среду Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-3° тепла, днем - 4-6 ° тепла.

Атмосферное давление повысится с 763 до 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, возможен снег. Временами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит от 4° мороза до 1° градуса тепла, днем - 7-11° тепла. В горах ночью - 8-13° мороза, днем - 0-5° мороза.

Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)