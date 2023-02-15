В Азербайджане возбуждены уголовные дела в отношении глав ряда муниципалитетов (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В течение 2022 года были приняты меры по усилению административного контроля за эффективным использованием средств местного бюджета, обеспечением законности и прозрачности в сфере управления муниципальным имуществом (в том числе землями), предотвращением случаев, способствующих коррупции и другим правонарушениям.

Как сообщает в среду Trend, об этом было отмечено в докладе по осуществлению административного контроля за деятельностью муниципалитетов в 2022 году, который обсуждался на сегодняшнем заседании парламентского Комитета по региональным вопросам.

Было отмечено, что в ходе проведенных мероприятий были выявлены 27 фактов серьезных нарушений, собранные документы были направлены в соответствующие следственные органы для дачи правовой оценки, по 12 из них возбуждены уголовные дела.

- По факту незаконной сдачи в аренду 510 га пахотных площадей, с составлением договора без решения муниципального собрания, бывшим председателем муниципалитета села Кузун Гусарского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбуждены уголовные дела по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

- По факту составления ложных протоколов заседаний и решений о предоставлении в аренду земельного участка площадью 9,48 га и нарушения принципа коллегиальности председателем муниципалитета села Гаджималик Гейгельского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

- По фактам незаконного расходования средств местного бюджета без соблюдения принципов коллегиальности, выделения земельного участка площадью 7,30 га в аренду, незаконного расходования средств местного бюджета под видом проведения работ по благоустройству в отношении бывшего председателя муниципалитета села Имамвердили Бейлаганского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР.

-По фактам незаконной продажи и изъятия из оборота без решения муниципального собрания земельного участка площадью 2,88 га по цене на 50 тысяч манатов ниже его реальной стоимости, а также расходования средств местного бюджета под видом проведения ремонтных работ и работ по благоустройству в отношении бывшего председателя Гюнешлинского муниципалитета Шамахинского района в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана было возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество), 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения), 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) и 313 (служебный подлог) УК АР.

- По фактам незаконного выделения председателем муниципалитета Тазакенд Масаллинского района в аренду отдельным лицам земельного участка площадью 44 га без принятия решения на муниципальном собрании, без заключения соответствующего органа исполнительной власти, вне порядка аукциона и вне конкурса, в прокуратуре Масаллинского района возбуждено уголовное дело по статьям 309.1 (превышение должностных полномочий) и 313 (служебный подлог) УК АР.

- По факту незаконного выделения председателем муниципалитета Даккаоба Зардабского района в аренду земельного участка площадью 28 га без принятия решения на муниципальном собрании, без принятия решения на муниципальном собрании, вне порядка аукциона и вне конкурса, в прокуратуре Зардабского района возбуждено уголовное дело по статьям 178.2.2 (мошенничество), 178.2.3 (мошенничество с использованием служебного положения), 179.2.2-179.2.4 (присвоение или растрата), 309.1, 312.1 (дача взятки) и 313 (служебный подлог) УК АР.

Кроме того, по различным статьям Уголовного кодекса АР возбуждены уголовные дела в отношении должностных лиц Гобустанского муниципалитета Гобустанского района, Баджираванского муниципалитета Имишлинского района, Гараларского муниципалитета Сабирабадского района и других муниципалитетов.

Также в соответствующих следственных органах рассматриваются документы, собранные в отношении должностных лиц муниципалитетов Хатаинского района города Баку, Масазырского муниципалитета Абшеронского района, муниципалитета Гулубейли Имишлинского района и Агалыкенд Билясуварского района.

(Перевод: Фидан Мустафаева)