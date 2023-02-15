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Названы даты вступительных экзаменов на госслужбу и докторантуру в Азербайджане

Общество Материалы 15 февраля 2023 17:59 (UTC +04:00)
Названы даты вступительных экзаменов на госслужбу и докторантуру в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал даты очередных вступительных экзаменов для поступления на государственную службу, в докторантуру и получения сертификата профессионального бухгалтера.

Как сообщили в среду Trend в Центре, расписание экзаменов доступно в разделе "Календарь" на сайте ГЭЦ.

Рекомендуем гражданам регулярно следить за этим разделом сайта. Доводим до сведения участников, что график проведения экзаменов может быть изменен в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки и прочих обстоятельств. При определении и изменениях дат экзаменов, общественность будет проинформирована об этом заранее.

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)

12 марта

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)

30 апреля

Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (I этап)

7 мая

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)

14 мая

Тестовый экзамен по продолжению деятельности на госслужбе

14 мая

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)

18 июня

Экзамен по иностранному языку для кандидатов в докторантуру

Экзамен по иностранному языку для докторантов и диссертантов

18 июня

Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (II этап)

18 июня

Докторантура (разговорный блок)

23-25 июня

Экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) для иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в докторантуре и диссертантуре

19 июня

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)

30 июля

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)

13 августа

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)

3 сентября

Тестовый экзамен по продолжению деятельности на государственной службе

3 сентября

Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (I этап)

17 сентября

Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (II этап)

8 октября

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)

8 октября

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа А)

12 ноября

Тестовый экзамен по продолжению деятельности на госслужбе

12 ноября

Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (I этап)

12 ноября

Экзамен на сертификат профессионального бухгалтера (II этап)

26 ноября

Экзамен по иностранному языку для докторантов и диссертантов

10 декабря

Экзамен по азербайджанскому языку (государственному языку) для иностранцев и лиц без гражданства, обучающихся в докторантуре и диссертантуре

10 декабря

Тестовый экзамен по приему на госслужбу (типа В)

17 декабря

Докторантура (разговорный блок)

17 декабря
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