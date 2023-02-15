Названо число граждан Азербайджана, доставленных в Баку автобусами из зоны землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - Эвакуация граждан Азербайджана из зоны землетрясения в Турции продолжается.

Об этом в ответ на запрос Trend сообщили в среду в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Было отмечено, что организованные Агентством эвакуационные автобусы доставляют граждан в столицу страны через грузино-азербайджанскую границу.

"До сегодняшнего дня выполнено 12 рейсов, 479 граждан доставлено до Бакинского международного автовокзального комплекса. Граждане перевезены бесплатно. В настоящее время на границе также стоит резервный автобус", - сказали в Агентстве.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.