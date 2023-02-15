Высококвалифицированный врач-инфекционист Центрального Таможенного Госпиталя Мадина Абдуллаева в рубрике «Знакомьтесь с нашими врачами!»

В рубрике «Знакомьтесь с нашими врачами!» представляем Вам Мадину Абдуллаеву, высококвалифицированного врача-инфекциониста Центрального Таможенного Госпиталя.

Др. МЕДИНА АБДУЛЛАЕВА в Центральном Таможенном Госпитале занимается клинической микробиологией, лечением инфекционных заболеваний, грибковых инфекций, диабетической стопы, вирусных гепатитов, фебрильнойя нейтропении, трансплантационных инфекций, туберкулеза, лихорадки неясного генеза, бруцеллеза, лейшманиоза, паразитарных заболеваний, протезных инфекций и др.

Др. Мадина Абдуллаева окончила факультет Лечебное дело Азербайджанского Медицинского Университета в 2002 году. В 2001-2002 годах прошла интернатуру по специальности кардиология в Научно-Исследовательском Институте Кардиологии. В 2012-2017 годах получила образование по специальности инфекционные заболевания и клиническая микробиология на кафедре Инфекционных болезней и клинической микробиологии Измирского Университета Dokuz Eylül в Турции.

Др. Медина работала специалистом по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии в частной Эгейской Городской Больнице в 2017-2021 годах, а также как врач-консультант и специалист по инфекционным заболеваниям и клинической микробиологии в проекте Всемирной Организации Здравоохранения REACT C19 в 2020 году. С 2021 года Др. Мадина Абдуллаева работает врачом-инфекционистом в Центральном Таможенном Госпитале.

Др. Медина участвовала на 18-м Турецком конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям на тему «Болезнь Вейля: анамнез и важность раннего лечения», состоявшемся в Турции в 2017 г., на 19-м Турецком конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям на тему “Повреждение печени при хроническом гепатите В и его связь с уровнем ДНК HBV определенного с помощью Golgi protein 73" состоявшимся в Турции в 2018 г., на XX Турецком конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям на тему «Хроническое поражение печени гепатитом В и взаимодействие уровня ДНК HBV с экспрессией HBsAg», проведенный в Турции в 2019 г., на Международном конгрессе «Госпитальные инфекции», организованном Турецкой Ассоциацией Госпитального инфекционного контроля в столице Турции городе Анкара в 2021 г., в 1-м Международном медицинском форуме, организованном Нахчыванским Государственным Университетом, Азербайджанским Медицинским Университетом и Азербайджанским Обществом Эндоскопических-Лапароскопических Хирургов в 2022 г. в городе Нахчыван, столице Нахчыванской Автономной Республики.

Доктор Медина является членом Турецкого Общества Клинической Микробиологии и Инфекционных Болезней, Турецкого Общества Инфекционных Болезней и Клинической Микробиологии, Европейского Общества Клинической Микробиологии и Инфекционных Болезней, Американского Общества Инфекционных Болезней.

Для более подробной информации, можете перейти по этой ссылке: https://customshospital.az/aynur-sefiyeva-2/#.

Контактный телефон для записи на прием к доктору Мадине Абдуллаевой: (012) 404-08-08.