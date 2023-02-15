БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 425 человек, сообщает Trend в среду со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 155, вторую - 109, три и более - 133, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 17 человек.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 946 175. Первую дозу вакцины получили 5 403 374, вторую - 4 878 173, три и более - 3 399 185, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 443 человека.