Тела азербайджанских студентов, погибших в результате землетрясения в Турции, доставлены в Баку

БАКУ /Trend/ - В Баку доставлены тела погибших в результате землетрясения в Турции азербайджанских студентов Самира Гулиева, Шахина Велиева, Хумама Исмаиллы и Гюндюза Назарзаде.

Как передает Trend, самолет с телами студентов приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев. Их родственники и друзья собрались в аэропорту.

Отметим, что после землетрясения 6 февраля в Турции, повлекшего за собой многочисленные человеческие жертвы, не было сведений о студентах Университета Инёню в Малатье - Самире Гулиеве, Шахине Велиеве, Хумаме Исмаиллы и Гюндузе Назарзаде. Здание, в котором они жили, разрушилось. Их тела были извлечены из-под завалов 14 февраля после долгих поисков.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. 7 февраля в Турции был объявлен семидневный национальный траур по жертвам землетрясения.