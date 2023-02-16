ГЭЦ назначил дату вступительных экзаменов в магистратуру

БАКУ /Trend/ - 19 февраля состоится вступительный экзамен в магистратуру вузов и Национальной Академии Наук Азербайджана.

Об этом сообщили в четверг Trend в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

Было отмечено, что экзамен будет организован в семи городах и районах страны. Экзамен начнется в 11:00, и продлится 3 часа. Утверждены заявки на участие в экзамене 18 724 бакалавров.

В настоящее время проверяются экзаменационные помещения, создаются необходимые условия для проведения экзамена.

(Перевод: Фидан Мустафаева)