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Гюндюз Назарзаде и Хюмам Исмаиллы, погибшие при землетрясении в Турции, будут похоронены в Сумгайыте

Общество Материалы 16 февраля 2023 10:40 (UTC +04:00)
Гюндюз Назарзаде и Хюмам Исмаиллы, погибшие при землетрясении в Турции, будут похоронены в Сумгайыте

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ -Гюндюз Назарзаде и Хюмам Исмаиллы, погибшие при землетрясении в Турции, будут похоронены в Сумгайыте.

Как сообщает в четверг Trend, Гюндюз Назарзаде, погибший в результате землетрясения, будет похоронен на городском кладбище Сумгайыта, а Хюмам Исмаиллы - на кладбище поселка Джорат.

С обоими студентами состоится церемония прощания.

Отметим, что погибший в результате трагедии студент Самир Гулиев будет похоронен в селе Инекбоган Гедабейского района, а Шахин Велиев - в Гяндже.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. В результате землетрясения в Турции погибли 10 граждан Азербайджана

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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