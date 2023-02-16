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Ожидается утверждение новых положений научных учреждений Министерства науки и образования

Общество Материалы 16 февраля 2023 12:03 (UTC +04:00)
Ожидается утверждение новых положений научных учреждений Министерства науки и образования

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Ожидается утверждение новых положений о деятельности научных учреждений, подведомственных Министерству науки и образования Азербайджана.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал советник министра науки и образования Эльнур Насибов на тренинге-семинаре - "Эффективная коммуникация", проведенном Министерством науки и образования совместно с Агентством развития медиа Азербайджана.

"Развитие коммуникаций в наших учреждениях также является одним из ключевых направлений. В этом направлении нами предпринимаются ряд мер",- сказал он.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

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