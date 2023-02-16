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Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)

Общество Материалы 16 февраля 2023 12:19 (UTC +04:00)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Прошла церемония прощания с одним из азербайджанских студентов, погибших при землетрясении в Турции.

Как сообщает в четверг Trend, Хюмам Исмаиллы предан земле на кладбище в поселке Джорат, входящем в административное подчинение города Сумгайыт.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. В результате землетрясения в Турции погибли 10 граждан Азербайджана

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
Прошла церемония прощания с Хюмамом Исмаиллы, погибшим при землетрясении в Турции (ФОТО)
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