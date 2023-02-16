Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, однако утром и ночью ожидаются осадки, местами туман, северный ветер сменится днем юго-восточным.

Как сообщили в четверг Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 1-2 °C тепла, днем - 6-9 °C тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, и составит 770 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 60-70 процентов.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, возможен снег, во второй половине дня преимущественно без осадков. Временами туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит от 2 °С мороза до 3 °С градусов тепла, днем - 8-13 °С тепла. В горах ночью - 10-15 °С мороза, днем - 0-5 °С мороза.

Ночью и утром на дорогах в горных районах ожидается гололед.

(Перевод: Фидан Мустафаева)