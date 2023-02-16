В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с известным израильским нейрохирургом (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась встреча с находящимся с рабочим визитом в нашей стране известным нейрохирургом, директором отделения педиатрической нейрохирургии в Медицинском центре «Сорока» (Израиль) доктором Микки Гидеоном, передает Trend со ссылкой на ведомство.

Поприветствовав гостей, министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что азербайджано-израильское сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между нашими странами, является образцовым: «Израиль – это страна с высоким уровнем образования и системы здравоохранения. Мы довольны взаимодействием наших стран в высокотехнологичных областях здравоохранения - вирусологии, микробиологии и в других сферах здравоохранения. Кроме того, Азербайджанский медицинский университет активно сотрудничает с Университетом имени Бен-Гуриона и Медицинским центром «Сорока»».

В своей речи Теймур Мусаев также отметил, что на протяжении своей карьеры доктор Гидеон провел ряд уникальных операций, часть из которых является новаторской в области нейрохирургии. «При этом вы уделяете время и на общественную деятельность, что не может не радовать. Так, в октябре 2021 года по приглашению Фонда Гейдара Алиева вы посетили столицу Азербайджана. В рамках визита выступили перед студентами Азербайджанского Медицинского Университета, а также встретились с местными нейрохирургами и провели благотворительную консультацию в одной из местных клиник».

В завершение министр здравоохранения Азербайджана подчеркнул важность проведения совместных научных исследований.

Выразив благодарность за теплый прием, доктор Микки Гидеон отметил, что очень рад вновь находиться в Баку. Он подчеркнул, что представляемый им медицинский центр заинтересован в сотрудничестве с Министерством здравоохранения Азербайджана. Было доведено до внимания, что Медицинский центр Сорока является одним из самых больших лечебно-диагностических центров в Израиле. Современное оснащение больницы позволяет диагностировать заболевания на самых ранних этапах, что, в свою очередь, способствует более точной и эффективной применяемой терапии.

В завершение доктор Гидеон выразил готовность оказать любую посильную помощь по обеспечению междисциплинарного подхода в педиатрии, а также в других областях здравоохранения.

В ходе встречи были обсуждены вопросы укрепление партнерства в области педиатрии, создание современных детских отделений реанимации в Азербайджане, стипендиальных программ для азербайджанских врачей в Израиле. Помимо этого, стороны обсудили создание в будущем Учебно-симуляционного центра в регионах Азербайджана, установление и развитие сотрудничества между Научно-исследовательским педиатрическим институтом Министерства здравоохранения и Медицинским центром «Сорока», развитие системы непрерывного образования в области педиатрии и перспективы цифровизации в здравоохранении.