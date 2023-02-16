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Отправленная по железной дороге гуманитарная помощь прибудет в Турцию в течение трех дней - Ровшан Рустамов

Общество Материалы 16 февраля 2023 15:05 (UTC +04:00)
Отправленная по железной дороге гуманитарная помощь прибудет в Турцию в течение трех дней - Ровшан Рустамов

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - С железнодорожной станции Баладжары в братскую Турцию отправлена гуманитарная помощь.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сегодня сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Ровшан Рустамов.

"До сегодняшнего дня гуманитарная помощь направлялась из Азербайджана в Турцию воздушным и наземным транспортом. В настоящее время мы отправляем гуманитарную помощь грузовым поездом из 25 контейнеров. Этот поезд прибудет в братскую Турцию в течение 3 дней по железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс", - сказал он.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

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