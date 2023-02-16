В органах прокуратуры Нахчывана произошел ряд кадровых изменений

БАКУ /Trend/ - Начальник следственного отдела прокуратуры Нахчыванской Автономной Республики Ильгар Аскеров и старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахчыванской АР Асрафил Аскеров освобождены от занимаемых должностей по собственному желанию. Их служба в органах прокуратуры прекращена.

Генеральный прокурор Кямран Алиев подписал в связи с этим соответствующий приказ.

Другим приказом Кямрана Алиева обязанности начальника отдела по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахчыванской АР были возложены на Рамала Ибрагимова, который был назначен на должность старшего прокурора отдела.

Кроме того, соответствующим приказом исполнение обязанностей начальника отдела по надзору за исполнением законов в следственной, дознавательной и оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел прокуратуры Нахчыванской АР были возложены на Вугара Гусейнова.

(Перевод: Фидан Мустафаева)