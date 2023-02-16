В Азербайджане проведена научно-практическая конференция, посвящённая 300-летию Махтумкули-Фраги (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 15-го февраля 2023 года Посольство Туркменистана в Азербайджанской Республике совместно с Национальной академией наук Азербайджана и Академией наук Туркменистана провело научно-практическую конференцию, посвящённую 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Востока –Махтумкули-Фраги на тему “Махтумкули-Фраги - выдающийся поэт мировой литературы”, сообщает в четверг Trend.

В мероприятии приняли участие представители научной и творческой интеллигенции, представители средств массовой информации, а также поклонники творчества Махтумкули-Фраги.

Выступавшие на встрече высоко оценили важность данного мероприятия, посвящённого великому поэту Махтумкули-Фраги, пропагандирующему мир и единство, национальные ценности, а также выразили общие стремления к продолжению и укреплению научного сотрудничества между Туркменистаном и Азербайджаном.