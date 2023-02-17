110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана отчиталось о своей деятельности в рамках спасательных операций, задействованных в зоне землетрясения человеческих ресурсах, материально-технической базе и гуманитарной помощи, направленной ведомством в Турцию в соответствии с поручением Президента Азербайджана.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве. Ниже приведен перечень ресурсов, задействованных МЧС Азербайджана в операции по ликвидации последствий землетрясения в братской стране:

Спасательный и медицинский персонал 760 человек Собака-спасатель 8 голов Мобильный полевой госпиталь (с 7 контейнерами) 2 единицы Спасательный автомобиль специального назначения 3 единицы Палатки (разных размеров) 2630 единиц Обогреватель 707 единиц Кровать 540 единиц Генератор большой мощности 5 единиц Одеяло 724 комплекта Одежда 8000 комплектов Носки 20000 пар Стол 650 штук Стул 2000 штук Полотенце 7000 штук

В результате поисково-спасательных операций силами МЧС Азербайджана, проведенных в Кахраманмараше, из-под завалов были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 741 жертвы стихии.

В мобильном полевом госпитале, функционирующем в Кахраманмарашском районе, на сегодняшний день получили медицинскую помощь 729 пострадавших.

Более 110 человек из сил МЧС Азербайджана в Кахраманмараше были направлены для поддержки поисково-спасательных операций в провинцию Хатай.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)