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110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 17 февраля 2023 11:21 (UTC +04:00)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

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БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана отчиталось о своей деятельности в рамках спасательных операций, задействованных в зоне землетрясения человеческих ресурсах, материально-технической базе и гуманитарной помощи, направленной ведомством в Турцию в соответствии с поручением Президента Азербайджана.

Об этом сообщили в пятницу Trend в министерстве. Ниже приведен перечень ресурсов, задействованных МЧС Азербайджана в операции по ликвидации последствий землетрясения в братской стране:

Спасательный и медицинский персонал

760 человек

Собака-спасатель

8 голов

Мобильный полевой госпиталь (с 7 контейнерами)

2 единицы

Спасательный автомобиль специального назначения

3 единицы

Палатки (разных размеров)

2630 единиц

Обогреватель

707 единиц

Кровать

540 единиц

Генератор большой мощности

5 единиц

Одеяло

724 комплекта

Одежда

8000 комплектов

Носки

20000 пар

Стол

650 штук

Стул

2000 штук

Полотенце

7000 штук

В результате поисково-спасательных операций силами МЧС Азербайджана, проведенных в Кахраманмараше, из-под завалов были спасены 53 человека, извлечены и переданы в соответствующие органы тела 741 жертвы стихии.

В мобильном полевом госпитале, функционирующем в Кахраманмарашском районе, на сегодняшний день получили медицинскую помощь 729 пострадавших.

Более 110 человек из сил МЧС Азербайджана в Кахраманмараше были направлены для поддержки поисково-спасательных операций в провинцию Хатай.

Отметим, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров.

В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
110 спасателей направлены из Кахраманмараша в провинцию Хатай - отчет МЧС Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)
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