Успешно завершена деятельность наших добровольных таможенников

БАКУ/Trend/ - 8 таможенников-добровольцев 8-го отряда «Добровольный таможенник», сформированного в Государственном Таможенном Комитете Азербайджанской Республики в рамках развития волонтерского движения, успешно завершили свою 3-х месячную деятельность в Управлении Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета. В мероприятии, проведенном в связи с этим 16 февраля 2023 года, приняли участие заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Азербайджанской Республики Шахлар Миргасым, другие сотрудники и добровольные таможенники.

Заместитель начальника Управления Медицинской Службы Государственного Таможенного Комитета Шахлар Миргасым высоко оценил успешную деятельность таможенников-добровольцев в различных подразделениях Управления Медицинской Службы и Центрального Таможенного Госпиталя и пожелал им успехов в дальнейшей трудовой деятельности. Выступившие на мероприятии добровольные таможенники Субхана Искандерзаде и Гюнель Гусейнова выразили огромную благодарность руководству, кураторам и сотрудникам Управления Медицинской Службы и Центрального Таможенного Госпиталя за созданные условия.

Добровольные таможенники проходили стажировку в следующих подразделениях: Субхана Искандерзаде – Отдел организации административного управления, Гюнель Гусейнова – Отдел маркетинга и планирования, Наиля Моллаева – Call Center, Биллура Набиева, Зумруд Шамхалова и Акифа Гоюшова – Отдел обслуживания пациентов, Фидан Оруджева – Научно-Практический и Учебный Центр. Следует отметить, что таможенники-добровольцы проработали 3 месяца и приняли активное участие в организации PR-работы, организации мероприятий, ответах на входящие звонки и процессах регистрации пациентов.

Поздравляем добровольных таможенников с окончанием стажировки и желаем им успехов в учебе и дальнейшей деятельности. Мы верим, что знания и навыки, полученные таможенниками-добровольцами в Управлении Медицинской Службы и Центральном Таможенном Госпитале, окажут положительное влияние на их деловую карьеру в будущем!