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В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Общество Материалы 17 февраля 2023 13:50 (UTC +04:00)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает в пятницу Trend.

Кубок мира по прыжкам на батуте, в котором выступят 63 гимнаста из 16 стран мира, пройдет 18-19 февраля. Спортсмены представят индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представит серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране Сельджан Махсудова.

Отметим, что батутная гимнастика в Азербайджане начала развиваться с конца 2013 года. Кубок мира по данной дисциплине будет проведен в Баку уже в шестой раз.

Trend представляет вниманию читателей фоторепортаж с тренировок.

В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
В Национальной арене гимнастики в Баку проходят подиумные тренировки участников Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТОРЕПОРТАЖ)
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