После матча Карабах-Гент метро перевезло около десяти тысяч пассажиров

БАКУ /Trend/ - В ночь с 16 на 17 февраля режим работы трех станций Бакинского метрополитена - "Гянджлик", "Нариманов" и "28 Мая" был продлен на один час в связи с матчем стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА Карабах-Гент.

Как сообщает Trend со ссылкой на Бакинский метрополитен, для обеспечения пассажирам комфортного и безопасного проезда в преддверии начала игры станция "Гянджлик" работала в усиленном режиме. На двух других упомянутых станциях также были приняты соответствующие меры. Зрители могли легко и вовремя добраться до стадиона. .

После футбольного матча три станции обслужили в общей сложности около 9800 пассажиров. Поезда курсировали до тех пор, пока все пассажиры не были доставлены в пункты назначения.

Были задействованы резервные поезда. При этом особое внимание было уделено регулировке интервалов в ночное время в соответствии с пассажиропотоком. Проблем с пассажироперевозками не возникло.

Добавим, что вход в другие станции закрылся для пассажиров в 12 часов ночи.

Напомним, что 16 февраля завершился первый матч стадии плей-офф Лиги конференций УЕФА между "Карабахом" и бельгийским "Гентом. Благодаря забитому на 78-й минуте полузащитником Леандро Андраде голу "Карабах" одержал победу со счетом 1:0.