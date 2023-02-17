БАКУ /Trend/ - В Азербайджане субъекты медиа освобождаются от налогов .

Как сообщает в пятницу Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана было вынесено на обсуждение изменение в Налоговый кодекс.

В соответствии с изменением предлагается освободить от налога на прибыль, подоходного налога и упрощенного налога доходы, полученные субъектами медиа (физическими (за исключением журналистов) или юридическими лицами), осуществляющими публикацию и (или) распространение массовой информации, в том числе доходы от рекламы, а также материальную помощь, предоставляемую им соответствующим государственным учреждением.

В то же время представление медиа-продукции, производимой медиа-субъектами, также освобождается от налога на добавленную стоимость.

(Перевод: Фидан Мустафаева)