Азербайджанские военные медики продолжают работу в зоне землетрясения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военно-медицинский персонал азербайджанской армии продолжает оказывать медицинскую помощь пострадавшим в результате землетрясения в Кахраманмараше.

Об этом Trend сообщили в пятницу в министерстве обороны Азербайджана.

Азербайджанские военные врачи работают во взаимодействии с представителями министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции. Медицинский персонал, успешно выполнивший еще 36 хирургических операций, также оказал амбулаторную помощь 223 пострадавшим.

На сегодня опытным медицинским персоналом азербайджанской армии выполнена 61 хирургическая операция, 419 человек обследованы, им оказана амбулаторная помощь.

Нашему опытному военно-медицинскому персоналу, деятельность которого высоко ценится в братской стране, был вручен памятный подарок.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева военно-медицинский персонал азербайджанской армии командирован в Турцию для оказания помощи пострадавшим от землетрясения в братской стране.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.