На Лачинской дороге наблюдается оживление: Экоактивисты призывают мир остановить экотеррор

БАКУ /Trend/ - В Карабахском экономическом районе Азербайджана во второй половине дня в ходе акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на Лачинской дороге наблюдается оживление.

Как сообщает в пятницу сотрудник Trend, командированный в Шушу, требования протестующих остаются неизменными.

Несмотря на холодную и морозную погоду, протестующие не намерены покидать территорию.

В настоящее время экоактивисты и волонтеры на участке дороги Лачин-Ханкенди, проходящей через территорию города Шуша, скандируют лозунги "Наше богатство неделимо и не может быть отдано никому!", "Конец экологическим преступлениям!", "Стоп экотеррор!".

Участники акции заявили, что препятствий для движения по дороге Лачин-Ханкенди нет. Дорога полностью открыта для гуманитарных целей.

Напомним, что на Лачинской дороге проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе.

Акция стартовала 12 декабря прошлого года и продолжается по сей день.

(Перевод: Фидан Мустафаева)