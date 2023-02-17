Распроданы все билеты в секторе B на Гран-при Азербайджана Формулы 1 (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Распроданы все билеты в секторе B на Гран-при Азербайджана Формулы 1.

Об этом сообщили в пятницу Trend в операционной компании Baku City Circuit (BCC).

Согласно информации, это вторая трибуна по количеству проданных билетов после трибуны "Филармония".

Было отмечено, что гонка Формулы 1, которая в седьмой раз пройдет в Баку, на этот раз с 28 по 30 апреля, привлекает большой интерес как местных, так и иностранных любителей автоспорта.

Как сказал начальник департамента продаж и коммерции BŞH Сабри Гюльмалиев, на текущем этапе показатели продаж уже достигли рекордных значений по сравнению с прошлыми годами.

"Несомненно, свою роль в этом играет то, что бакинская трасса является одной из самых скоростных городских трасс, а также то, что впервые на ней будет проведена спринтерская гонка. Приглашаю всех болельщиков, пользуясь возможностью, приобрести билеты на самую зрелищную гонку года”, - сказал он.