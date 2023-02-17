Обнародована последняя ситуация в оползневых зонах Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Увеличение интенсивности осадков сезонного характера привело к активизации локальных оползней в южном регионе страны.

Об этом сообщил в пятницу в ответ на запрос Trend начальник Национальной геологоразведочной службы Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Али Алиев.

По его словам, активизация локальных оползневых зон наблюдалась в основном в Лянкяране и Лерике.

"На основе поступивших к нам обращений на этих территориях проведен мониторинг, подготовлены и представлены в соответствующие органы экспертные заключения. На территории страны регулярно проводится мониторинг оползневых зон. В городе Баку, по данным на сегодняшний день, в целом не зафиксировано серьезной активации в зонах оползней. Однако в жилом массиве Нубар и в районе Масазыра наблюдается слабая динамическая активация. Но опасного процесса движения не зафиксировано. Из 99 локальных оползней на территории страны на 42 был проведен мониторинг. В настоящее время ситуация с оползнями на территории страны стабильная", - отметил начальник службы.