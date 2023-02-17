Бакметрополитен выпустил на линию очередной новый состав (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Запущен в эксплуатацию после испытательных работ последний из четырех новых составов, доставленных в Азербайджан в конце 2022 года.
Как сообщили в пятницу Trend в Бакметрополитене, в настоящее время количество поездов нового поколения, курсирующих по линиям метрополитена, увеличено до 23, а количество вагонов - до 115.
Поезда, состоящие из пяти вагонов, изготовлены в соответствии с техническими условиями ЗАО ”Бакинский метрополитен“ на российском предприятии ”Метровагонмаш“, входящем в состав акционерного общества ”Трансмашхолдинг". Поезд модели 81-765 B./81-766 B., запущенный на новую линию, также оснащен системой контроля микроклимата, как и предыдущие составы. Как компонент этой системы, система кондиционирования воздуха была разработана с учетом климатических особенностей Баку.
Прямой переход из вагона в вагон влияет не только на равномерное распределение пассажиров по всему поезду, но и на увеличение пассажиропотока. Головные вагоны рассчитаны на 315 пассажиров, а средние - на 329. Это означает, что пассажировместимость поезда составляет 1 617 пассажиров. Добавим, что головные вагоны оборудованы сиденьями на 38 человек, а средние - на 44 человека.
В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок, а также многофункциональные зоны с учетом различных грузов. Практика показывает, что более широкие двери обеспечивают более комфортную и быструю посадку и высадку пассажиров, тем самым значительно снижая отправление этих поездов на станциях в условиях переполненности.
Новый поезд обслуживает пассажиров в направлении ”Ази Асланов-Дарнагюль". В общей сложности из 23 поездов нового поколения, 3 курсируют по маршруту “Ичеришехер-Ази Асланов”, а 20 поездов в направлении “Дарнагюль-Ази Асланов”.
В целом, ввод в эксплуатацию составов, поступавших в Бакинский метрополитен с 2015 года, происходил в следующей последовательности:
|
Дата
|
Вагон (состав)
|
2015
|
15 вагонов (3 состава)
|
2018
|
10 вагонов (2 состава)
|
2019
|
30 вагонов (6 составов)
|
2020
|
20 вагонов (4 состава)
|
2021
|
20 вагонов (4 состава)
|
2022
|
20 вагонов (4 состава)
|
Всего
|
115 вагонов (23 состава)
(Перевод: Фидан Мустафаева)