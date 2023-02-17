Бакметрополитен выпустил на линию очередной новый состав (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Запущен в эксплуатацию после испытательных работ последний из четырех новых составов, доставленных в Азербайджан в конце 2022 года.

Как сообщили в пятницу Trend в Бакметрополитене, в настоящее время количество поездов нового поколения, курсирующих по линиям метрополитена, увеличено до 23, а количество вагонов - до 115.

Поезда, состоящие из пяти вагонов, изготовлены в соответствии с техническими условиями ЗАО ”Бакинский метрополитен“ на российском предприятии ”Метровагонмаш“, входящем в состав акционерного общества ”Трансмашхолдинг". Поезд модели 81-765 B./81-766 B., запущенный на новую линию, также оснащен системой контроля микроклимата, как и предыдущие составы. Как компонент этой системы, система кондиционирования воздуха была разработана с учетом климатических особенностей Баку.

Прямой переход из вагона в вагон влияет не только на равномерное распределение пассажиров по всему поезду, но и на увеличение пассажиропотока. Головные вагоны рассчитаны на 315 пассажиров, а средние - на 329. Это означает, что пассажировместимость поезда составляет 1 617 пассажиров. Добавим, что головные вагоны оборудованы сиденьями на 38 человек, а средние - на 44 человека.

В головных вагонах предусмотрены места для инвалидных колясок, а также многофункциональные зоны с учетом различных грузов. Практика показывает, что более широкие двери обеспечивают более комфортную и быструю посадку и высадку пассажиров, тем самым значительно снижая отправление этих поездов на станциях в условиях переполненности.

Новый поезд обслуживает пассажиров в направлении ”Ази Асланов-Дарнагюль". В общей сложности из 23 поездов нового поколения, 3 курсируют по маршруту “Ичеришехер-Ази Асланов”, а 20 поездов в направлении “Дарнагюль-Ази Асланов”.

В целом, ввод в эксплуатацию составов, поступавших в Бакинский метрополитен с 2015 года, происходил в следующей последовательности:

Дата Вагон (состав) 2015 15 вагонов (3 состава) 2018 10 вагонов (2 состава) 2019 30 вагонов (6 составов) 2020 20 вагонов (4 состава) 2021 20 вагонов (4 состава) 2022 20 вагонов (4 состава) Всего 115 вагонов (23 состава)

(Перевод: Фидан Мустафаева)