В Азербайджане выявлено еще 28 случаев заражения коронавирусом, вылечились 19 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 28 случаев заражения коронавирусом, 19 человек вылечились, 1 - скончался, передает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 828 320 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 818 090 человек вылечились,10 102 – скончались, число активных больных составляет 128.

За последние сутки в стране проведены 932 теста на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 511 832.

(Перевод: Фидан Мустафаева)