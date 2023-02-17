Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:36)

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 215 человек, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 59, вторую - 57, три и более - 75, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 24 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 946 633. Первую дозу вакцины получили 5 403 505, вторую - 4 878 294, три и более - 3 399 355, бустерную дозу после положительного результата теста - 265 479 человек.

(Перевод: Фидан Мустафаева)