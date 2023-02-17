Проводятся тренинги в рамках проекта "Сила женщин в бизнесе" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках проекта "Сила женщин в бизнесе" продолжаются тренинги для женщин-предпринимателей. В феврале в Бакинском Доме МСБ (Bakı KOB evi) для 23 женщин-предпринимателей из промышленности, сельского хозяйства, торговли и сферы услуг были организованы тренинги.

Как сообщили Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA), были проведены тренинги на темы "Психология бизнеса", "Важность систематизации и маркирования в развитии компании", "Разработка бизнес-плана и привлечение инвесторов", "Ведение переговоров о продажах". На тренингах с участием тренеров-экспертов Захида Адыгезалова, Сакита Самедова, Ниязи Аббасова и Азада Гахраманова была представлена информация на соответствующие темы, даны ответы на вопросы, интересующие женщин-предпринимателей.

На следующем этапе будут организованы встречи женщин-предпринимателей, являющихся участницами проекта, с представителями государственных структур, оказывающих поддержку и услуги предпринимателям по различным направлениям.

Отметим, что проект, реализуемый по инициативе и при организации Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (KOBİA) и ОАО "Rabitəbank", поддержке Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, Ассоциации развития женского предпринимательства в Азербайджане и ООО "Marsol", нацелен на повышение роли и деловой активности женщин-предпринимателей в экономике страны. По итогам проекта будет оказана поддержка в финансировании трех лучших проектов, представленных участниками (1 место - 5000 манатов, 2 место - 3000 манатов и 3 место - 2000 манатов).