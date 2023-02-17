Пожар в жилом доме в городе Нахчыван потушен (ФОТО/ВИДЕО) (ДОПОЛНЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Пожар в жилом доме в городе Нахчыван потушен.

Об этом Trend в пятницу сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Было отмечено, что подразделениями пожарной охраны потушен пожар, вспыхнувший на крыше пятиэтажного дома, расположенного во 2-м микрорайоне города.

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17:08

Пожар в жилом доме в квартале Алинджа в городе Нахчыван взят под контроль.

Как сообщает Trend, на место происшествия привлечены личный состав и спецтехника МЧС.

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16:51

В городе Нахчыван произошел пожар в жилом доме.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного во 2-м микрорайоне в городе Нахчыван.

В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

Будет предоставлена дополнительная информация.