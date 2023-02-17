Пожар в жилом доме в городе Нахчыван потушен (ФОТО/ВИДЕО) (ДОПОЛНЕНО)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:51)
БАКУ /Trend/ - Пожар в жилом доме в городе Нахчыван потушен.
Об этом Trend в пятницу сообщили в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
Было отмечено, что подразделениями пожарной охраны потушен пожар, вспыхнувший на крыше пятиэтажного дома, расположенного во 2-м микрорайоне города.
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17:08
Пожар в жилом доме в квартале Алинджа в городе Нахчыван взят под контроль.
Как сообщает Trend, на место происшествия привлечены личный состав и спецтехника МЧС.
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16:51
В городе Нахчыван произошел пожар в жилом доме.
Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о пожаре на крыше пятиэтажного жилого дома, расположенного во 2-м микрорайоне в городе Нахчыван.
В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.
Будет предоставлена дополнительная информация.