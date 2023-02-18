В Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В субботу, 18 февраля, в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия Кубка мира по прыжкам на батуте, сообщает Trend.

На церемонии были представлены страны, участвующие в Кубке мира, состоялся торжественный парад флагов и прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Соревнования будут проходить в течение двух дней – 18 и 19 февраля. На Кубке мира выступят более 60 спортсменов из 16 стран мира. Гимнасты представят индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан представлен серебряным призером прошедшего в Баку Кубка мира 2022 года - Сельджан Махсудова.

На соревнованиях в Баку выступят известные гимнасты – Диого Абреу и Педро Феррейра (Португалия), Фабиан Фогель (Германия), Дэвид Франко и Мелания Родригес (Испания), Аллан Моранте и Леа Лабрусс (Франция) и многие другие.

Отметим, что батутная гимнастика в Азербайджане начала развиваться с конца 2013 года. Кубок мира по данной дисциплине проходит в Баку уже в шестой раз.

(Фото: Заур Мустафаев)