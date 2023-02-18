Обнародован прогноз погоды на воскресенье

БАКУ/Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 19 февраля.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами будет слабый туман.

Периодически усиливающийся южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 2-5 °С, днем 10-15 °С тепла. Атмосферное давление снизится до 759 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, местами туман. Одидается западный ветер, который в отдельных местах будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 3 °С мороза до 2 °С тепла, днем 10-15 °С тепла, ночью в горах 8-13 °С мороза, днем от 2 °С мороза до 3 °С тепла.

Ночью и утром в горных районах дороги покроются льдом.