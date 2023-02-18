В селе Агалы прошло мероприятие "Гейдар Алиев и пути, ведущие в будущее" (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 18 февраля в селе Агалы Зангиланского района прошло мероприятие "Гейдар Алиев и пути, ведущие в будущее".

Как сообщает в субботу Trend, председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Салех Мамедов рассказал на мероприятии о пути прогресса Азербайджана в годы руководства страной общенационального лидера Гейдара Алиева, а также о развитии дорожной инфраструктуры, осуществляемых сегодня проектах дорожной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях и по всей стране.

Мамедов рассказал также о работе, проделанной общенациональным лидером Гейдаром Алиевым в политической и общественной жизни Азербайджана. Он отметил, что Гейдар Алиев благодаря своему блестящему политическому таланту заложил основы нового Азербайджана, его сегодняшнего развития, наметил пути, ведущие в будущее.

Выступивший на мероприятии специальный представитель Президента в Джабраильском, Зангиланском и Губадлинском районах Вахид Гаджиев рассказал о проводимых в регионе работах. Он предоставил информацию о социальной занятости жителей села Агалы.

Затем были даны ответы на вопросы представителей СМИ о проделанной работе.

После завершения официальной части мероприятия было проведено интеллектуальное соревнование "Я горжусь тем, что я азербайджанец". Соревнование прошло в несколько этапов среди учащихся 5-9 классов средней школы села Агалы. Учащиеся отвечали в ходе соревнования на вопросы о жизни и деятельности великого лидера Гейдара Алиева, Отечественной войне Азербайджана, дорожной инфраструктуре, реализуемой на освобожденных от оккупации территориях. В завершение школа, участники и победители соревнования получили ценные подарки от Агентства.