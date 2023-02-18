На соревнования в Баку всегда приезжаем с огромным удовольствием - главный тренер сборной Казахстана

БАКУ /Trend/ - На соревнования в Баку всегда приезжаем с огромным удовольствием. С Федерацией гимнастики Азербайджана давно дружим и постоянно проводим в Баку учебно-тренировочные сборы.

Об этом сказал в субботу Trend главный тренер сборной Казахстана по батутной гимнастике Сергей Вертянкин.

"На Кубок мира по прыжкам на батуте сборная Казахстана приехала в составе пяти спортсменов. Среди них четверо мужчин и одна девушка, которая впервые участвует в Кубке мира среди взрослых гимнастов. В Баку приехали за две недели до старта, чтобы провести здесь сборы. Выбор неслучаен, тут очень хорошая гимнастическая арена, созданы все условия для плодотворных тренировок и подготовки, также мы учитывали и момент адаптации спортсменов перед соревнованиями", - сказал Вертянкин.

По словам главного тренера сборной Казахстана по батутной гимнастике, на Кубке мира в Баку его воспитанники опробуют новые комбинации.

"Кубок мира в Баку - первый старт в этом году, нужно опробовать комбинации, которые мы планируем добавлять в программы на дальнейших соревнованиях. Идет отбор на Олимпийские игры-2024 и первый старт важен с этой точки зрения, следующий Кубок мира по прыжкам на батуте состоится летом, и времени достаточно, чтобы сделать выводы", - добавил Вертянкин.

18-19 февраля в Национальной арене гимнастики в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте. В соревнованиях участвуют более 60 гимнастов из 16 стран мира. Гимнасты представят индивидуальные и синхронные программы.

Азербайджан на соревнованиях представляет серебряный призер Кубка мира прошлого года, прошедшего в нашей стране, Сельджан Махсудова.