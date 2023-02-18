Спасатели МЧС Азербайджана продолжают работу в зоне землетрясения в Турции (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева спасательные силы быстрого реагирования министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана продолжают непрерывные работы по ликвидации последствий произошедшего в братской Турции землетрясения и поисково-спасательные работы.

Как сообщает в субботу Trend, со вчерашнего дня группа спасателей МЧС приступила к работе в провинции Хатай, сильно пострадавшей от землетрясения. Всего в результате поисково-спасательных работ, проведенных МЧС до сих пор в зоне землетрясения, из-под завалов спасены 53 человека, а также извлечены тела 761 погибшего.

Поисково-спасательные работы продолжаются с привлечением специальных технических средств, собак-спасателей.

О ходе работ будет предоставлена ​​дополнительная информация.

Напомним, что 6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.